В Госдуме ответили на планы США по разделу России

25 июня 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе вынашивает планы по разделу России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU России нельзя проиграть в противостоянии с США, иначе государство будет поделено. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, комментируя статью журналиста Никколо Сольдо на портале Substack о том, что Россию якобы необходимо разделить на несколько территорий. «Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит брифинг о „моральной и стратегической“ необходимости раздела России. На одной из карт отображено, каким образом будет осуществлен их план. Это произойдет, если мы проиграем», — отметил он в своем официальном telegram-канале. Также Федоров назвал главных врагов России внутри страны. По его словам, это те, кто «борется с мобилизацией народа и государства на победу». О том, что американские чиновники рассмотрели фантастический план о «разделе» России, стало известно 25 июня. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

России нельзя проиграть в противостоянии с США, иначе государство будет поделено. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, комментируя статью журналиста Никколо Сольдо на портале Substack о том, что Россию якобы необходимо разделить на несколько территорий. «Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит брифинг о „моральной и стратегической“ необходимости раздела России. На одной из карт отображено, каким образом будет осуществлен их план. Это произойдет, если мы проиграем», — отметил он в своем официальном telegram-канале. Также Федоров назвал главных врагов России внутри страны. По его словам, это те, кто «борется с мобилизацией народа и государства на победу». О том, что американские чиновники рассмотрели фантастический план о «разделе» России, стало известно 25 июня. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».