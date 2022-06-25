Лукашенко: Литва объявила России войну

Изоляция Литвой Калининграда — фактически объявление войны. Об этом заявил лидер Белоруссии Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
«Запрет на транзит в Калининград „сродни объявлению войны“», — считает Лукашенко. Трансляция встречи ведется телеканалом «Россия 24».
Лидеры государств обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Встреча проходит в закрытом формате. Встреча проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Ранее страны Запада обвинили Россию в мировом продовольственном кризисе и блокировке вывоза зерна с Украины. При этом, как отмечал Путин, вывезти зерно невозможно из-за того, что порты заминированы ВСУ. В ответ Литва устроила блокаду Калининграда — в ЕС ввели санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область.
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