Лукашенко: Литва объявила России войну

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Назарбаев, путин владимир, назарбаев нурсултан, лукашенко александр
Лукашенко считает блокаду Калининграда объявлением войны Фото:

Изоляция Литвой Калининграда — фактически объявление войны. Об этом заявил лидер Белоруссии Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Запрет на транзит в Калининград „сродни объявлению войны“», — считает Лукашенко. Трансляция встречи ведется телеканалом «Россия 24».

Лидеры государств обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Встреча проходит в закрытом формате. Встреча проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ранее страны Запада обвинили Россию в мировом продовольственном кризисе и блокировке вывоза зерна с Украины. При этом, как отмечал Путин, вывезти зерно невозможно из-за того, что порты заминированы ВСУ. В ответ Литва устроила блокаду Калининграда — в ЕС ввели санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область.

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Изоляция Литвой Калининграда — фактически объявление войны. Об этом заявил лидер Белоруссии Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. «Запрет на транзит в Калининград „сродни объявлению войны“», — считает Лукашенко. Трансляция встречи ведется телеканалом «Россия 24». Лидеры государств обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Встреча проходит в закрытом формате. Встреча проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Ранее страны Запада обвинили Россию в мировом продовольственном кризисе и блокировке вывоза зерна с Украины. При этом, как отмечал Путин, вывезти зерно невозможно из-за того, что порты заминированы ВСУ. В ответ Литва устроила блокаду Калининграда — в ЕС ввели санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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