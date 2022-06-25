Свердловский детдом проверяют после сообщений об издевательствах

26 июня 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Одна из сотрудниц Красногорского детского дома пожаловалась на плохое отношение к воспитанникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красногорском детском доме в Каменске-Уральском (Свердловская область) началась проверка после информации об издевательствах. Учреждение проверяют прокуроры, органы внутренних дел и опеки, а также детский омбудсмен Игорь Мороков. Об этом URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков, к которому ранее обратился один из сотрудников детдома. «Мне рассказали об издевательстве над детьми со стороны одной из работниц. Это было последней каплей терпения, когда один из детей подбежал к сотруднице, которая со мной связалась, обнял ее за ноги и сказал, что его лишили обеда. Она не выдержала и обратилась за помощью, в итоге сейчас на нее оказывается давление, ищут промахи в ее работе, хотят, чтобы она уволилась по собственному желанию. А ту сотрудницу, против которой она выступила, сейчас отстранили от работы с детьми и перевели на канцелярскую должность», — сообщил Барсуков. По его словам, Красногорский детский дом проверяют прокуратура, полиция, органы опеки, подключился детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков. Сам Барсуков уже побывал в прокуратуре и рассказал все, что знает, а также попросил провести проверки в других детских домах, особенно в небольших городах. «Слава богу, что мы узнали картину, что происходит в детских домах. И не исключаю, что и в других такое. Необходимо массово провести проверки, причем качественные!», — добавляет Барсуков. Юрист также направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором рассказал о ситуации. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области, а также в прокуратуру региона, чтобы узнать о результатах проверки.

В Красногорском детском доме в Каменске-Уральском (Свердловская область) началась проверка после информации об издевательствах. Учреждение проверяют прокуроры, органы внутренних дел и опеки, а также детский омбудсмен Игорь Мороков. Об этом URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков, к которому ранее обратился один из сотрудников детдома. «Мне рассказали об издевательстве над детьми со стороны одной из работниц. Это было последней каплей терпения, когда один из детей подбежал к сотруднице, которая со мной связалась, обнял ее за ноги и сказал, что его лишили обеда. Она не выдержала и обратилась за помощью, в итоге сейчас на нее оказывается давление, ищут промахи в ее работе, хотят, чтобы она уволилась по собственному желанию. А ту сотрудницу, против которой она выступила, сейчас отстранили от работы с детьми и перевели на канцелярскую должность», — сообщил Барсуков. По его словам, Красногорский детский дом проверяют прокуратура, полиция, органы опеки, подключился детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков. Сам Барсуков уже побывал в прокуратуре и рассказал все, что знает, а также попросил провести проверки в других детских домах, особенно в небольших городах. «Слава богу, что мы узнали картину, что происходит в детских домах. И не исключаю, что и в других такое. Необходимо массово провести проверки, причем качественные!», — добавляет Барсуков. Юрист также направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором рассказал о ситуации. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области, а также в прокуратуру региона, чтобы узнать о результатах проверки.