Правительство РФ пополнит свои резервы для борьбы с санкциями

Резервный фонд правительства РФ пополнился на 1,6 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение стабильного развития экономики в условиях санкций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года», — указано на сайте правительства.
Резервный фонд правительства необходим для финансирования непредвиденных расходов. В 2022 году резервные средства кабмин направлял на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, выделение льготных займов промышленности, которые занимаются импортнозамещением.
Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию.
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