Правительство РФ пополнит свои резервы для борьбы с санкциями

На борьбу с антироссийскими санкциями кабмин выделил 1,6 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Резервный фонд правительства РФ пополнился на 1,6 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение стабильного развития экономики в условиях санкций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года», — указано на сайте правительства.

Резервный фонд правительства необходим для финансирования непредвиденных расходов. В 2022 году резервные средства кабмин направлял на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, выделение льготных займов промышленности, которые занимаются импортнозамещением.

Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию.