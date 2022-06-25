25 июня 2022
24 июня 2022

Курганские власти проверяют дорожные ремонты по видеосвязи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, трактор, щебень, ремонтные работы, ремонт дорог
Подрядчиков, ремонтирующих курганские дороги, проверяют по видеосвязи Фото:

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области региональная проектная группа проверяет работу подрядчиков на дорожных объектах посредством видеоконференций. Об этом рассказали в областном департаменте.

«Такой формат (видеоконференций — прим. URA.RU) прямого взаимодействия с подрядчиками очень эффективен — он позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и решать их, перераспределяя трудовые и материальные ресурсы. Прямой диалог будет продолжен на еженедельной основе», — пишет пресс-служба департамента. Выезд на дорожные объекты группы контроля планирует лишь в случаях необходимости.

Последняя такая видеовстреча с подрядчиками прошла под руководством замгубернатора области Константина Малышева. Как сообщили в департаменте, «графики производства работ соблюдаются на всех объектах, выполненные объемы, подтвержденные строительным и лабораторным контролем, своевременно оплачиваются». В настоящее время в Кургане и соседнем райцентре Кетово ремонтируют 49 км дорог. Также идут работы на 8 объектах дорог регионального значения, ремонтируются мосты и путепроводы.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии рассказали о приоритетах ремонта курганских дорог. В плане работ предпочтение отдают магистральным улицам с интенсивным движением.

Видеоконференция в департаменте строительства и ЖКХ Курганской области с ремонтирующими дороги подрядчиками

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В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области региональная проектная группа проверяет работу подрядчиков на дорожных объектах посредством видеоконференций. Об этом рассказали в областном департаменте. «Такой формат (видеоконференций — прим. URA.RU) прямого взаимодействия с подрядчиками очень эффективен — он позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и решать их, перераспределяя трудовые и материальные ресурсы. Прямой диалог будет продолжен на еженедельной основе», — пишет пресс-служба департамента. Выезд на дорожные объекты группы контроля планирует лишь в случаях необходимости. Последняя такая видеовстреча с подрядчиками прошла под руководством замгубернатора области Константина Малышева. Как сообщили в департаменте, «графики производства работ соблюдаются на всех объектах, выполненные объемы, подтвержденные строительным и лабораторным контролем, своевременно оплачиваются». В настоящее время в Кургане и соседнем райцентре Кетово ремонтируют 49 км дорог. Также идут работы на 8 объектах дорог регионального значения, ремонтируются мосты и путепроводы. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии рассказали о приоритетах ремонта курганских дорог. В плане работ предпочтение отдают магистральным улицам с интенсивным движением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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