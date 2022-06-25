Подрядчиков, ремонтирующих курганские дороги, проверяют по видеосвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области региональная проектная группа проверяет работу подрядчиков на дорожных объектах посредством видеоконференций. Об этом рассказали в областном департаменте.

«Такой формат (видеоконференций — прим. URA.RU) прямого взаимодействия с подрядчиками очень эффективен — он позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и решать их, перераспределяя трудовые и материальные ресурсы. Прямой диалог будет продолжен на еженедельной основе», — пишет пресс-служба департамента. Выезд на дорожные объекты группы контроля планирует лишь в случаях необходимости.

Последняя такая видеовстреча с подрядчиками прошла под руководством замгубернатора области Константина Малышева. Как сообщили в департаменте, «графики производства работ соблюдаются на всех объектах, выполненные объемы, подтвержденные строительным и лабораторным контролем, своевременно оплачиваются». В настоящее время в Кургане и соседнем райцентре Кетово ремонтируют 49 км дорог. Также идут работы на 8 объектах дорог регионального значения, ремонтируются мосты и путепроводы.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии рассказали о приоритетах ремонта курганских дорог. В плане работ предпочтение отдают магистральным улицам с интенсивным движением.

Видеоконференция в департаменте строительства и ЖКХ Курганской области с ремонтирующими дороги подрядчиками фото: пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области