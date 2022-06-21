Власти Кургана сказали, какие дороги сделают в последнюю очередь

В первую очередь курганские дорожники ремонтируют магистральные улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана объяснили, почему в городе откладывается ремонт некоторых улиц. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что при ремонте дорог, в первую очередь, приоритет отдается магистральным улицам с интенсивным движением.

«План работ по ремонту улично-дорожной сети города Кургана формируется в зависимости от оперативной необходимости с учетом реальных бюджетных возможностей. Приоритет отдается магистральным улицам с интенсивным движением, улицам с движением общественного транспорта по результатам комиссионного обследования на основании составленных дефектных ведомостей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, местные жильцы через суд заставили чиновников починить разбитую дорогу, которую разрушили несколько лет назад при строительстве дома. На запрос URA.RU в мэрии уточнили, что благоустройство улицы Калинина не включена в план ремонта улично-дорожной сети города на 2022 год. Данный вопрос планируют рассмотреть в последующие периоды. Также в администрации города отметили, что в этом году в Кургане идет ремонт более 37 километров дорог. Среди них улицы Комиссаров, Садовая, Баумана, Земнухова и Ушакова в поселке Северный.