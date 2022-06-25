25 июня 2022
24 июня 2022

Синоптики посоветовали челябинцам утепляться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Доставайте пледы с носками и включайте радиаторы: ночью будет очень холодно, говорят синоптики Фото:

В ночь на 27 июня в Челябинской области ожидается всего два градуса выше ноля. Уточненный прогноз озвучили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 27 июня, в регионе ожидается 6—11 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем 16—21, на юге до 24 тепла», — сообщили метеорологи. Кроме того, в горных районах возможны небольшие дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое ожидается на предстоящей неделе. Пока прогнозы синоптиков неутешительны — летняя погода вернется в регион не раньше 7 июля.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В ночь на 27 июня в Челябинской области ожидается всего два градуса выше ноля. Уточненный прогноз озвучили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 27 июня, в регионе ожидается 6—11 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем 16—21, на юге до 24 тепла», — сообщили метеорологи. Кроме того, в горных районах возможны небольшие дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое ожидается на предстоящей неделе. Пока прогнозы синоптиков неутешительны — летняя погода вернется в регион не раньше 7 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...