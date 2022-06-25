Синоптики посоветовали челябинцам утепляться

Доставайте пледы с носками и включайте радиаторы: ночью будет очень холодно, говорят синоптики
В ночь на 27 июня в Челябинской области ожидается всего два градуса выше ноля. Уточненный прогноз озвучили синоптики Челябинского метеоцентра.
«В ночь на понедельник, 27 июня, в регионе ожидается 6—11 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем 16—21, на юге до 24 тепла», — сообщили метеорологи. Кроме того, в горных районах возможны небольшие дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду.
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое ожидается на предстоящей неделе. Пока прогнозы синоптиков неутешительны — летняя погода вернется в регион не раньше 7 июля.
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