Синоптики посоветовали челябинцам утепляться

26 июня 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Доставайте пледы с носками и включайте радиаторы: ночью будет очень холодно, говорят синоптики Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В ночь на 27 июня в Челябинской области ожидается всего два градуса выше ноля. Уточненный прогноз озвучили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 27 июня, в регионе ожидается 6—11 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем 16—21, на юге до 24 тепла», — сообщили метеорологи. Кроме того, в горных районах возможны небольшие дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое ожидается на предстоящей неделе. Пока прогнозы синоптиков неутешительны — летняя погода вернется в регион не раньше 7 июля. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В ночь на 27 июня в Челябинской области ожидается всего два градуса выше ноля. Уточненный прогноз озвучили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 27 июня, в регионе ожидается 6—11 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем 16—21, на юге до 24 тепла», — сообщили метеорологи. Кроме того, в горных районах возможны небольшие дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое ожидается на предстоящей неделе. Пока прогнозы синоптиков неутешительны — летняя погода вернется в регион не раньше 7 июля.