26 июня 2022

Три города ХМАО и ЯНАО попали в топ с самыми высокими зарплатами

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Самые высокооплачиваемыми названы финансовая сфера, IT и госслужба Фото:

Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. Больше других получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие.

«В первую десятку по уровню отраслевых зарплат входят Москва, Мурманск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг.

Аналитики изучили зарплаты в 100 городах страны. В них исследовали зарплаты сотрудников в сферах, где трудоустроено на менее трех процентов работников города.

Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества (ФорГО).

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Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. Больше других получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие. «В первую десятку по уровню отраслевых зарплат входят Москва, Мурманск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики изучили зарплаты в 100 городах страны. В них исследовали зарплаты сотрудников в сферах, где трудоустроено на менее трех процентов работников города. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества (ФорГО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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