Три города ХМАО и ЯНАО попали в топ с самыми высокими зарплатами

27 июня 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Самые высокооплачиваемыми названы финансовая сфера, IT и госслужба Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. Больше других получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие. «В первую десятку по уровню отраслевых зарплат входят Москва, Мурманск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики изучили зарплаты в 100 городах страны. В них исследовали зарплаты сотрудников в сферах, где трудоустроено на менее трех процентов работников города. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества (ФорГО). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. Больше других получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие. «В первую десятку по уровню отраслевых зарплат входят Москва, Мурманск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики изучили зарплаты в 100 городах страны. В них исследовали зарплаты сотрудников в сферах, где трудоустроено на менее трех процентов работников города. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества (ФорГО).