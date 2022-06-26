Три города ХМАО и ЯНАО попали в топ с самыми высокими зарплатами

Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. Больше других получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие.
«В первую десятку по уровню отраслевых зарплат входят Москва, Мурманск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг.
Аналитики изучили зарплаты в 100 городах страны. В них исследовали зарплаты сотрудников в сферах, где трудоустроено на менее трех процентов работников города.
Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества (ФорГО).
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал