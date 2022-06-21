ЯНАО возглавил рейтинг социального благополучия регионов РФ. ХМАО и Тюмень отстали

21 июня 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Показатель учитывает отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сейте Фонда развития гражданского общества (ФорГО). «Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 место. Индекс социального брагополучия — 5,04», — говорится в исследовании. Средняя зарплата в округе за указанный период составила 119,5 тыс. рублей, стоимость потребительской корзины — 23,7 тыс. рублей. На 7-й строчке рейтинга расположился ХМАО с индексом соцблагополучия 3,7 (зарплата — 84 тыс. рублей, стоимость корзины — 22,7 тыс. рублей). Тюменская область заняла 18-е место: индекс соцблагополучия — 2,57; зарплата — 54,7 тыс. рублей; стоимость корзины — 21,27 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало, что в апреле инфляция в Тюменской области, по сравнению с мартовскими показателями, ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. При этом в ХМАО показатели инфляции, по данным за тот же временной отрезок, составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов РФ по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (индекс социального благополучия). Данные исследования за первый квартал 2022 года опубликованы на сейте Фонда развития гражданского общества (ФорГО). «Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 место. Индекс социального брагополучия — 5,04», — говорится в исследовании. Средняя зарплата в округе за указанный период составила 119,5 тыс. рублей, стоимость потребительской корзины — 23,7 тыс. рублей. На 7-й строчке рейтинга расположился ХМАО с индексом соцблагополучия 3,7 (зарплата — 84 тыс. рублей, стоимость корзины — 22,7 тыс. рублей). Тюменская область заняла 18-е место: индекс соцблагополучия — 2,57; зарплата — 54,7 тыс. рублей; стоимость корзины — 21,27 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало, что в апреле инфляция в Тюменской области, по сравнению с мартовскими показателями, ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. При этом в ХМАО показатели инфляции, по данным за тот же временной отрезок, составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%.