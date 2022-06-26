США подловили в намерении довести Украину «до краха»

27 июня 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Американский политолог считает, что США ведут Украину к полному краху Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс несут большую ответственность за ситуацию на Украине, фактически Вашингтон доведет Киев по ложному пути и доведет «до краха». В частности, это касается Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер. Политолог уверен, что Вашингтон ведет такую политику в отношении Украины, которую Россия расценивает для себя, как существующую угрозу. В частности, речь идет о «навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией», — сообщает слова Миршаймера издание The National Interest. Он подчеркнул, что при этом власти США не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. «По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых „побед“, на самом деле ведущем страну к полному краху», — сказал политолог. По его мнению, официальный Вашингтон ведет Киев по ложному пути. Американский политолог уверен, что в дальнейшей Штаты и их сторонники окажутся не в лучшем свете из-за неверно выбранной политики в отношении Украины. «История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — заключил американский политолог. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс несут большую ответственность за ситуацию на Украине, фактически Вашингтон доведет Киев по ложному пути и доведет «до краха». В частности, это касается Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер. Политолог уверен, что Вашингтон ведет такую политику в отношении Украины, которую Россия расценивает для себя, как существующую угрозу. В частности, речь идет о «навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией», — сообщает слова Миршаймера издание The National Interest. Он подчеркнул, что при этом власти США не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. «По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых „побед“, на самом деле ведущем страну к полному краху», — сказал политолог. По его мнению, официальный Вашингтон ведет Киев по ложному пути. Американский политолог уверен, что в дальнейшей Штаты и их сторонники окажутся не в лучшем свете из-за неверно выбранной политики в отношении Украины. «История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — заключил американский политолог. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий.