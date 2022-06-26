Жительница ЯНАО лишится свободы из-за избиения следователя

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Ямальского района ЯНАО ударила следователя, теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«В ноябре 2021 года по месту жительства женщины, в рамках расследования уголовного дела в отношении ее супруга на основании постановления суда, следователем следственного управления СКР по ЯНАО проводился обыск. Обвиняемая с целью воспрепятствования проведению указанного процессуального действия нанесла следователю удары руками, причинив ему телесное повреждение», — говорится в сообщении.

Обвиняемая отказалась давать показания, и уголовное дело направили в суд. «За совершение указанного преступления установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Надыма напала на полицейского, который пытался доставить ее в участок. Женщина ударила силовика головой в лицо.