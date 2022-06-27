NYT: Запад намерен лишить Россию доходов от нефти

В США предложили ввести «потолок цен» на импорт российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу в попытке ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу было бы лучшим способом ослабления экономической устойчивости России. «Это фактически позволило бы Москве продавать больше нефти на мировом рынке, но окупить гораздо меньшие доходы от нее», — объяснили в издании.

По мнению американских лидеров, введение «потолка цен» принесет ожидаемый эффект только в совокупности с уже существующими санкциями против РФ. Ограничение цен может быть введено значительно быстрее, чем поэтапное объявление эмбарго на экспорт российской нефти, отметили в издании. «Русские довольно цинично манипулируют рынками газа и, насколько это возможно, рынками нефти, так что это шанс изменить ситуацию», — резюмировал экономист из Массачусетского технологического институт Саймон Джонсон

Однако план может оказаться неэффективным в случае, если ЕС установит слишком низкий ценовой предел, заметили авторы. В этом случае Россия откажется от скидок, вместо этого профинансировав закрытие части нефтяных скважин, тогда как Индия и Китай продолжили бы тратить на российскую нефть больше средств, чем все европейские страны, объяснили они.

Западные страны ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект. Так, в США наблюдается рекордный рост инфляции, а во всей Европе наступил сильнейший энергетический кризис.

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