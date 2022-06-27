В Польше заявили об увеличении армии в 2,5 раза из-за России

Польша собирается усилить оборону на случай конфликта с Россией, сообщил вице-премьер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Власти Польши намеренны увеличить численность армии со 150 до 400 тысяч человек в рамках усиления обороны из-за опасений конфликта с РФ. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость», бывший вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

По словам Качиньского, сдерживание является приоритетом оборонной политики Польши. В связи с этим власти намерены увеличить численность армии до 350 тысяч человек. «А может быть, даже, считая с этими войсками территориальной обороны, до 400 тысяч», — цитирует слова политика польский портал Niezalezna.

Помимо этого, Качиньский заявил о необходимости усиления вооружении армии. «У нас есть большое количество HIMARS, это такие эффективные ракетные установки, они чрезвычайно точны. Нам нужно четыре тысячи стволов такого устройства. Конечно, эти стволы не одиночные, они в таких, так сказать, пусковых установках по шесть-восемь стволов каждая», — сказал политик.

Пехотная и противовоздушная оборона также нуждается в наращивании сил, отметил вице-премьер. «И это должна быть мощная бронетехника», — заявил он.

Ранее вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил о намерении Минобороны страны разместить на территории государства войска НАТО на случай конфликта с Россией. Эти события происходят на фоне специальной операции РФ на Украине, призванной освободить территории ЛДНР и защитить жителей Донбасса.

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