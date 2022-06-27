Зампред комитета Госдумы: как развалится экономика Украины

Финансовая система Украины не сможет пережить последствия конфликта с РФ, заявил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономику Украины неминуемо ждет развал. О причинах, по которым украинская система не сможет выйти из кризиса, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин.

«Мы видим сейчас простые и однозначные вещи: обесценивание гривны (с началом мая с 2,5 до 1,5 к рублю — и аналогично другим валютам). Осенью гривна может опуститься ниже рубля, даже если рубль ослабеет к доллару», — написал Делягин в Telegram.

Помимо этого, по прогнозам депутата, Украину ждет голод. «Все зерно какое, есть, стараются выпихнуть на экспорт, и скудный урожай этого года (он сожмется минимум на 30% по сравнению с прошлогодним) выпихнут на экспорт тоже», — предположил он.

Развалу экономики также поспособствует рекордный дефицит бюджета страны. «Дефицит бюджета в мае почти такой же, что за январь—апрель, за 5 месяцев — 271 млрд гривен, это рекорд. Текущий дефицит 5-7 млрд. долларов в месяц», — объяснил зампред.

По мнению Делягина, эту ситуацию не сможет спасти даже объявленное повышение ставок НБУ с 10 до 25%. «Приток денег на валютный рынок сохранится, а вот банкам повышение ставок по депозитам будет даваться все труднее. Банковская система посыпается», — написал он.

Последним этапом краха финансовой системы станет гиперинфляция. «Олигархи приумножают свои состояния, обычные граждане теряют все. Кормить будут только в армии», — резюмировал Делягин.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее украинская сторона заминировала подходы к морским портам. Россия в свою очередь, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран. При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что российская сторона не будет препятствовать выходу судов с зерном в случае, если Украина разминирует свои порты.

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