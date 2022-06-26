В курганском городе запретили посыпать дороги солью

На дорогах запретили применять техническую соль и жидкий хлористый кальций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) депутаты запретили для борьбы с гололедом посыпать дороги технической солью. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается применять техническую соль, жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного реагента на дорогах, тротуарах, озелененных территориях. <…> В период зимней уборки запрещается применять техническую соль в чистом виде на тротуарах и дорожных покрытиях», — указано в решении депутатов, размещенном на сайте.

Также во время зимней уборки шадринцам нельзя перемещать снег на проезжую часть магистралей, улиц и проезды. Помимо этого горожанам запретили перемещать загрязненный или засоленный снег и колотый лед на цветники, кустарники и деревья.

В начале года в Кургане начали применять новый для города противогололедный материал. Представители власти заявили, что этот материал является эффективной и экологически безопасной смесью. При этом жители других регионов утверждали, что новый реагент вызывает «вечный кашель» и заболевания дыхательных органов, а также портит машины, обувь, но местные власти опровергли опасность смеси.