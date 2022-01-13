На дороги Кургана стали сыпать новую смесь от гололеда

Новую противогололедную смесь закупили из-за резких перепадов температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для дорог приобрели новый противогололедный материал. Данное сообщение было размещено 14 января на сайте городской администрации.

«Для устранения зимней скользкости и обеспечения безопасности дорожного движения в этом году подрядчик, осуществляющий содержание и уборку дорог, приобрел новый для Кургана противогололедный материал — „Бионорд“. Он является эффективной и экологически безопасной смесью», — указано в сообщении.

Представители мэрии объяснили, что до 2020 года в Кургане закупали пескосоляную и щебеночно-песчаную смеси, но от первой отказались из-за сильного загрязнения дорог и улиц песком. Новый материал решили приобрести из-за резких перепадов температур, которые наблюдались в городе в декабре. Техническая соль, которую используют по муниципальному контракту, не предназначена для температур ниже -15 градусов. В мэрии добавили, что новый реагент можно применять при температуре до -30 градусов, он не вызывает аллергических реакций и не проникает в кожу.

В начале декабря в Курганской области прошел ледяной дождь. За первые сутки после образования гололедицы в травмпункты региона обратились 432 человека.

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