Россия запретила въезд в страну 43 канадским чиновникам

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Некоторые граждане Канады не смогут попасть в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия вводит санкции в отношении 43 чиновников из Канады, им запретят въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — указано на сайте Министерства иностранных дел России.

Канада и другие страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В июне Канада ввела ограничения в отношении российских нефти и газа, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России». По его словам, западные санкции провалились из-за того, что российскому бизнесу удалось сплотиться.

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Россия вводит санкции в отношении 43 чиновников из Канады, им запретят въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — указано на сайте Министерства иностранных дел России. Канада и другие страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В июне Канада ввела ограничения в отношении российских нефти и газа, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России». По его словам, западные санкции провалились из-за того, что российскому бизнесу удалось сплотиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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