Россия запретила въезд в страну 43 канадским чиновникам

27 июня 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Некоторые граждане Канады не смогут попасть в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия вводит санкции в отношении 43 чиновников из Канады, им запретят въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — указано на сайте Министерства иностранных дел России. Канада и другие страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В июне Канада ввела ограничения в отношении российских нефти и газа, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России». По его словам, западные санкции провалились из-за того, что российскому бизнесу удалось сплотиться. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия вводит санкции в отношении 43 чиновников из Канады, им запретят въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — указано на сайте Министерства иностранных дел России. Канада и другие страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В июне Канада ввела ограничения в отношении российских нефти и газа, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России». По его словам, западные санкции провалились из-за того, что российскому бизнесу удалось сплотиться.