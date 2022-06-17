Путин заявил о провале западных санкций

17 июня 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прокомментировал западные санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин считает, что западные санкции против России провалились из-за того, что российский бизнес сплотился. Об этом глава государства заявил на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно. Не получилось, не вышло, не состоялось [западные санкции]. Нормализуем экономическую ситуацию», — пообещал он, трансляция велась на «России 24». Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные санкции против России провалились из-за того, что российский бизнес сплотился. Об этом глава государства заявил на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно. Не получилось, не вышло, не состоялось [западные санкции]. Нормализуем экономическую ситуацию», — пообещал он, трансляция велась на «России 24». Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.