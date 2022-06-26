Челябинского застройщика задержали по делу об афере на 19 млн

Следствие считает, что коммерсант похитил деньги на стройке детсада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

В Челябинской области задержан и отправлен под стражу директор строительной компании «Флагман» Евгений Юдин, строивший по региону ФАПы и детские садики. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР области информацию об аресте бизнесмена подтвердили.

«Евгений Юдин обвиняется в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. Этот же человек является подозреваемым в уголовном деле о хищении средств при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Вторым фигурантом может стать экс-директор ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ Алексей Абаимов, которого судят за получение взяток», — рассказал источник.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, директору строительной компании предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, в период 2018—2020 годов обвиняемый при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в городе Аша похитил более 19 млн рублей, оплаченных из средств бюджета. Обвиняемый предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Само уголовное дело было возбуждено еще в октябре прошлого года.

История с ФАПами, сроки строительства которых сорвала фирма Юдина, развернулась еще в 2020 году, когда губернатор Алексей Текслер поручил Контрольно-счетной палате области проверить расходы на строительство. Юдин строил пункты в Октябрьском, Агаповском, Брединском районах и Копейске.

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