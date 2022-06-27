Страны G7 собираются отрезать Россию от мировых рынков

27 июня 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Страны G7 планируют сократить доходы России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны «Большой семерки» (G7) планируют отрезать Россию от мировых рынков и хотят ограничивать ее доходы. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран. «Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения [от санкций]. Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением [от санкций] и деятельностью по их восполнению», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление лидеров «Большой семерки». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 рассказал, что США, Британия, Япония и Канада запретят импорт золота из России. Экономические потери РФ после введения таких ограничений составят 19 млрд долларов в год, цитирует RT госсекретаря США Энтони Блинкена. Великобритания собирается ввести новые антироссийские санкции в сфере торговли, передает «Федеральное агентство новостей». Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является «отмена России». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны «Большой семерки» (G7) планируют отрезать Россию от мировых рынков и хотят ограничивать ее доходы. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран. «Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения [от санкций]. Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением [от санкций] и деятельностью по их восполнению», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление лидеров «Большой семерки». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 рассказал, что США, Британия, Япония и Канада запретят импорт золота из России. Экономические потери РФ после введения таких ограничений составят 19 млрд долларов в год, цитирует RT госсекретаря США Энтони Блинкена. Великобритания собирается ввести новые антироссийские санкции в сфере торговли, передает «Федеральное агентство новостей». Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является «отмена России».