Джонсон: Запад введет запрет на импорт золота из России

26 июня 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

США, Англия, Канада и Япония хотят запретить российское золото Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США, Великобритания, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота. Такую информацию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Баварии. Как сообщает издание Independent, запрет на российское золото, по задумке стран-членов G7, «на последнем этапе усилий по нанесению вреда экономике РФ». «Объявленные нами сегодня меры нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской машины», — приводит издание слова Джонсона. Ожидается, что законопроект о запрете импорта золота из РФ будет внесен в парламент в ближайшие недели. Ограничения будут применяться к вновь добытому и аффинированному золоту. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Однако эти санкции ударили по тем, кто их ввел. Так, в Европе ожидается энергетический и экономический кризис, а в США резко вырос уровень инфляции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США, Великобритания, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота. Такую информацию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Баварии. Как сообщает издание Independent, запрет на российское золото, по задумке стран-членов G7, «на последнем этапе усилий по нанесению вреда экономике РФ». «Объявленные нами сегодня меры нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской машины», — приводит издание слова Джонсона. Ожидается, что законопроект о запрете импорта золота из РФ будет внесен в парламент в ближайшие недели. Ограничения будут применяться к вновь добытому и аффинированному золоту. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Однако эти санкции ударили по тем, кто их ввел. Так, в Европе ожидается энергетический и экономический кризис, а в США резко вырос уровень инфляции.