Федун раскрыл судьбу «Спартака» после своего ухода из «Лукойла»

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Леонид Федун будет и дальше развивать «Спартак» Фото:

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после своего ухода с поста вице-президента «Лукойла» продолжит заниматься командой. Об этом рассказал сам Федун.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься „Спартаком“ — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — заявил Федун. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств и достижения пенсионного возраста. Предприниматель занимал эту должность с 1996 года.

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Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после своего ухода с поста вице-президента «Лукойла» продолжит заниматься командой. Об этом рассказал сам Федун. «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься „Спартаком“ — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — заявил Федун. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Спартака». Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств и достижения пенсионного возраста. Предприниматель занимал эту должность с 1996 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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