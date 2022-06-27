Федун раскрыл судьбу «Спартака» после своего ухода из «Лукойла»

27 июня 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Леонид Федун будет и дальше развивать «Спартак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после своего ухода с поста вице-президента «Лукойла» продолжит заниматься командой. Об этом рассказал сам Федун. «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься „Спартаком“ — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — заявил Федун. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Спартака». Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств и достижения пенсионного возраста. Предприниматель занимал эту должность с 1996 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после своего ухода с поста вице-президента «Лукойла» продолжит заниматься командой. Об этом рассказал сам Федун. «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься „Спартаком“ — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — заявил Федун. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Спартака». Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств и достижения пенсионного возраста. Предприниматель занимал эту должность с 1996 года.