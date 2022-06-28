Эндокринолог Калинчев: помидоры спасают от рака

Помидоры содержат ликопин, который является средством в профилактике онкологии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Каротиноидный пигмент ликопин, определяющий окраску плодов некоторых растений, в частности помидоров, является хорошим средством в профилактике рака простаты, толстого кишечника и молочной железы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

«Помидоры содержат ликопин, но в значимом количестве эти вещества получить маловероятно. Проще и разумнее это сделать из нутрицевтиков (растительные экстракты, — прим. URA.RU). За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза, снижение уровня липопротеинов низкой плотности — основных переносчиков холестерина», — объяснил Алексей Калинчев.

По словам врача-эндокринолога, содержащиеся в томатах липокины также помогают при заболеваниях мозга. «Уменьшает уровень гликированного гемоглобина (среднее содержание за длительный период сахара в крови — прим. URA.RU) при сахарном диабете второго типа, ангиотензинпревращающего фермента и таким образом понижает артериальное давление. Показан при заболеваниях мозга по типу болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хорея Гентингтона (выражается в непроизвольных движениях рук, ног, туловища)», — добавил он.

В этот день, 28 июня 1820 год, было найдено письмо повара Джорджа Вашингтона, доказывающее, что помидоры съедобны. До этого они считались ядовитыми. И именно помидорами повар Джеймс Бестли планировал отравить будущего первого всенародно избранного президента США.

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