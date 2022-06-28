Воду из площадки выкачивали пожарным рукавом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Новоуральска (Свердловская область) 24 июня распорядилась очистить и осушить затопленный скейт-парк. Спустя сутки скейт-спот снова превратился в бассейн. О том, что скейт-парк очистили, писал мэр города Вячеслав Тюменцев.

«Да, конструкция незаконченная, да еще когда предыдущие подрядчики строили сток, то уже практически уходили „в зиму“. Объект еще не сдан, но ребята заходят на площадку, катаются, играют, несмотря на забор и запреты. В течение часа сотрудники ДКС откачали воду из спота. Ребята, наблюдающие за процессом, принялись потом помогать. Причем, с удовольствием. Под предводительством местного дворника мальчишки убрали остатки мусора со дня спота. И это очень важно, когда молодое поколение не с потребительской точки зрения смотрит на окружающий мир, а по собственной инициативе соучаствует в процессе, стремясь внести свою лепту в эстетику городской среды», — писал Тюменцев.

Жители Новоуральска сообщили URA.RU, что спустя сутки, спот был снова залит водой. «Они теперь после каждого дождя будут выкачивать воду этими рукавами», — задаются вопросом новоуральцы.

Фото: читатель URA.RU

Фото: страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

Фото: страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

Фото: страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

Фото: страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»