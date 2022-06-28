Свердловский депутат, сорвавший план Куйвашева, покинул пост

Владимир Анисимов проработал в новом созыве меньше года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Владимир Анисимов официально сложил полномочия по собственному желанию. Решение о его досрочном уходе было принято на общем заседании парламента, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в середине июня предсказывали уход Анисимова.

«Мандатная комиссия рассмотрела поступившее от Владимира Федоровича заявление о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. И комиссия рекомендует прекратить досрочно его полномочия», — объявила председатель мандатной комиссии Елена Трескова.

На голосовании решение поддержали все 43 присутствующих депутата. Самого Анисимова в зале не было — неотложные дела по работе. «Жаль, что Владимир Федорович сегодня не присутствует на заседании. Тем не менее, мы желаем ему успехов на новом месте работы, всего самого наилучшего. Всегда рады видеть его в заксобрании», — напутствовала спикер парламента Людмила Бабушкина.

Отставку Анисимова ранее анонсировали источники URA.RU. Теперь уже бывший депутат — ветеран свердловской политики: в 1996—2012 годах был мэром Серова, позднее избрался в заксо от «Единой России». На выборах-2021 он спровоцировал конфликт с областной властью. Руководство региона хотело видеть вместо Анисимова другого человека — полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова, которого протежировал губернатор Евгений Куйвашев. Тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько вел с Анисимовым переговоры и предлагал ему работу в команде главы региона, но депутат отверг все предложения.

Теперь «Единая Россия» должна принять решение, кому передать освободившийся мандат. По данным URA.RU, на него претендуют два человека — Таврунов и глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Согласно неофициальным данным, за место Анисимова развернулась кулуарная борьба.

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