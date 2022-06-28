В Кургане умер легендарный танкист

Ветеран-фронтовик скончался на 102-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 102-м году жизни в Кургане скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Норкин. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

«В Кургане на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Иван Семенович Норкин. Курганская областная дума выражает искреннее соболезнование родным и близким Ивана Семеновича», — говорится на сайте облдумы.

Иван Семенович Норкин родился 24 мая 1921 года. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии из села Башкирское Половинского района. На войне служил в особой танковой бригаде, за первый бой на западном фронте в Тульской области получил медаль «За боевые заслуги». Также принимал участие в танковом сражении на Курской дуге. Участвовал в освобождении Белгорода, Литвы, Латвии, Белоруссии и Восточной Пруссии. В кровопролитных боях получил контузию и осколочные ранения. За проявленный героизм ветеран награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области умер первый гендиректор урановой компании. Валерий Смышляев руководил ЗАО «Далур» с 2001 года.

За проявленный героизм Иван Норкин награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной Воины I степени и медалью «За победу над Германией» Фото: пресс-служба Курганской областной думы