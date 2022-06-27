Власти Нижневартовска нашли способ борьбы с вандалами

По словам чиновников, вандалы жгут резиновое покрытие и ломают ограждения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Александр Федорус.

«Спортивные объекты еще строятся, а дети и другой контингент пытаются это все разрушить. Поставить круглосуточную охрану на все 48 площадок, сами понимаете… [Остается] видеонаблюдение, регистрация фактов, заявление в полицию. Уже по одной площадке у нас есть решение — полиция нашла, чьи дети этим занимались, с родителями сейчас ведется претензионная работа. По второму [акту вандализма] тоже будет сейчас найден. Я думаю, что мы это также будем публиковать, чтобы все понимали, что это безнаказанно не остается», — прокомментировал корреспонденту URA.RU Федорус.

По словам чиновника, за последнюю неделю сотрудники администрации ежедневно обнаруживали факты порчи имущества на площадках. Больше всего страдают именно новые спортивные объекты, среди которых площадки на улице Героев Самотлора и проспекте Победы. «То костры жгут на резиновом покрытии, то яйца бросают, секцию выломали», — уточняет Федорус.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске строители жалуются на местных жителей, которые мешают выполнять работы по реконструкции набережной Оби. Люди проникают на стройплощадку и портят уложенное покрытие.

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