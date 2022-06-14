14 июня 2022

В Нижневартовске вандалы мешают строить новую набережную Оби. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди проникают на частично готовую набережную и портят уложенное покрытие Фото:

В Нижневартовске строители жалуются, что местные жители мешают выполнять работы по реконструкции набережной Оби. Люди проникают на стройплощадку и портят уложенное покрытие. Об этом URA.RU рассказал прораб объекта Виктор Утев.

«Постоянно происходят казусы из-за того, что люди сюда заходят. Например, вчера два велосипедиста проехали по свежеуложенному асфальту. Естественно, колеса в битуме, и поехали по плитке. Мне теперь все места, где они проехали, нужно менять, потому что битум не оттирается. Чем меньше люди там ходят, тем быстрее мы построим», — рассказал корреспонденту URA.RU Утев.

По словам прораба, по ночам на стройплощадку также приходят отдыхающие, чтобы распивать алкоголь. Эта территория набережной уже частично облицована материалами и благоустроена. Поэтому место привлекает шумные компании.

Велосипедисты измазали плитку свежим битумом
Фото:

Проект реконструкции набережной в Нижневартовске включает обновление около половины всей прибрежной зоны Оби. Строительство предусматривает создание детских и спортивных тематических площадок, зон отдыха, пешеходных и велосипедных дорожек. В проект уже вложено около полумиллиарда рублей. Завершение работ намечено на 2024 год.

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В Нижневартовске строители жалуются, что местные жители мешают выполнять работы по реконструкции набережной Оби. Люди проникают на стройплощадку и портят уложенное покрытие. Об этом URA.RU рассказал прораб объекта Виктор Утев. «Постоянно происходят казусы из-за того, что люди сюда заходят. Например, вчера два велосипедиста проехали по свежеуложенному асфальту. Естественно, колеса в битуме, и поехали по плитке. Мне теперь все места, где они проехали, нужно менять, потому что битум не оттирается. Чем меньше люди там ходят, тем быстрее мы построим», — рассказал корреспонденту URA.RU Утев. По словам прораба, по ночам на стройплощадку также приходят отдыхающие, чтобы распивать алкоголь. Эта территория набережной уже частично облицована материалами и благоустроена. Поэтому место привлекает шумные компании. Проект реконструкции набережной в Нижневартовске включает обновление около половины всей прибрежной зоны Оби. Строительство предусматривает создание детских и спортивных тематических площадок, зон отдыха, пешеходных и велосипедных дорожек. В проект уже вложено около полумиллиарда рублей. Завершение работ намечено на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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