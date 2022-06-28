США ввели санкции против Канделаки и еще 56 россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, канделаки тина
Тина Канделаки попала под западные ограничения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели новые санкции в отношении 57 россиян. Об этом сообщили в Минфине Соединенных Штатов.

В списке ограничений, введенных США, оказалась телеведущая Тина Канделаки, а также экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков и его дети. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США.

США, Канада, Япония, Великобритания и страны Евросоюза ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил отмену санкций, если Украина и Россия заключат «честное соглашение». В МИД РФ отреагировали на ограничения со стороны США и внесли в санкционный список жену и дочь президента США Джо Байдена, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

США ввели новые санкции в отношении 57 россиян. Об этом сообщили в Минфине Соединенных Штатов. В списке ограничений, введенных США, оказалась телеведущая Тина Канделаки, а также экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков и его дети. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США. США, Канада, Япония, Великобритания и страны Евросоюза ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил отмену санкций, если Украина и Россия заключат «честное соглашение». В МИД РФ отреагировали на ограничения со стороны США и внесли в санкционный список жену и дочь президента США Джо Байдена, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...