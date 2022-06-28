США ввели санкции против Канделаки и еще 56 россиян

США ввели новые санкции в отношении 57 россиян. Об этом сообщили в Минфине Соединенных Штатов.
В списке ограничений, введенных США, оказалась телеведущая Тина Канделаки, а также экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков и его дети. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США.
США, Канада, Япония, Великобритания и страны Евросоюза ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил отмену санкций, если Украина и Россия заключат «честное соглашение». В МИД РФ отреагировали на ограничения со стороны США и внесли в санкционный список жену и дочь президента США Джо Байдена, пишет RT.
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