Шольц выдвинул России ультиматум для отмены санкций

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Олаф Шольц ждет, что Россия и Украина урегулируют конфликт Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России не отменят, пока Москва и Киев не заключат честное соглашение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после саммита G7.

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, передает РИА «Новости». Он отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, все еще действуют.

Германия и другие страны ввели ограничения против России после начала спецоперации РФ на Украине. Шольц ранее сказал, что в отношениях с Россией «нет пути назад». По его словам, санкции не снимут сразу после завершения спецоперации, для этого понадобится время. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что экономика в стране нормализуется, несмотря на западные ограничения, передает «Невские новости».

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Санкции против России не отменят, пока Москва и Киев не заключат честное соглашение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после саммита G7. «Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, передает РИА «Новости». Он отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, все еще действуют. Германия и другие страны ввели ограничения против России после начала спецоперации РФ на Украине. Шольц ранее сказал, что в отношениях с Россией «нет пути назад». По его словам, санкции не снимут сразу после завершения спецоперации, для этого понадобится время. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что экономика в стране нормализуется, несмотря на западные ограничения, передает «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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