Шольц выдвинул России ультиматум для отмены санкций

28 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц ждет, что Россия и Украина урегулируют конфликт Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России не отменят, пока Москва и Киев не заключат честное соглашение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после саммита G7. «Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, передает РИА «Новости». Он отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, все еще действуют. Германия и другие страны ввели ограничения против России после начала спецоперации РФ на Украине. Шольц ранее сказал, что в отношениях с Россией «нет пути назад». По его словам, санкции не снимут сразу после завершения спецоперации, для этого понадобится время. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что экономика в стране нормализуется, несмотря на западные ограничения, передает « Невские новости ». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции против России не отменят, пока Москва и Киев не заключат честное соглашение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после саммита G7. «Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, передает РИА «Новости». Он отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, все еще действуют. Германия и другие страны ввели ограничения против России после начала спецоперации РФ на Украине. Шольц ранее сказал, что в отношениях с Россией «нет пути назад». По его словам, санкции не снимут сразу после завершения спецоперации, для этого понадобится время. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что экономика в стране нормализуется, несмотря на западные ограничения, передает «Невские новости».