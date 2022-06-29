Рок-звезда из Екатеринбурга приедет в курганский город на съемки. Фото

29 июня 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Рок-музыкант Владимир Шахрин посетит курганский город ради съемок фильма Фото: Александр Мамаев © URA.RU Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин приедет в город Куртамыш Курганской области на съемки документального фильма. Об этом URA.RU рассказал менеджер режиссера фильма Наталья Пахомова. «Владимир Шахрин приедет 4 июля в Куртамыш на съемки документального фильма про дом-музей Шахриных. Режиссером выступает Андрей Богатырев, снявший нашумевший военный фильм „Красный призрак“, а также сериалы „Вампиры средней полосы“, „ЧУМА!“ и 2 сезон „СашаТаня“», — говорит Пахомова. Богатырев стал победителем конкурса «Фонда поддержки регионального кинематографа». Фильм-альманах, посвященный истории рода музыканта, получил название «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней». Помимо Куртамыша, съемки также пройдут и в Екатеринбурге. Сам Владимир Шахрин говорит, что этот фильм о национальных особенностях и скрепах, которые соединяют живущих в России. «Я подумал, что одна из этих скреп, одна из этих особенностей — семейные ценности, за которые мы до сих пор держимся. История, семья — это до сих пор важный инструмент, из которого строятся деревни, города, из которого строится страна. Это история про семью, про любовь к родному краю и к родной стране на уровне инстинкта», — говорит музыкант. Ранее URA.RU писало, что Владимира Шахрина наградили медалью «Труд. Честь. Слава» на родине предков в Куртамышском районе Курганской области. Предки Шахрина проживали в Куртамыше в начале ХХ веке, они принадлежали к купеческому сословию. В 1911 году братья Шахрины начали строительство двухэтажного дома. После революции семью раскулачили, и предки музыканта уехали из региона. Сейчас в этом доме располагается краеведческий музей имени Н.Д. Томина. Музыкант оказывает поддержку музею с 2011 года. (На фото слева) режиссер Андрей Богатрев встретился с солистом группы «Чайф» Владимиром Шахриным (второй справа), чтобы обсудить съемки фильма Менеджер режиссера Андрея Богатырева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин приедет в город Куртамыш Курганской области на съемки документального фильма. Об этом URA.RU рассказал менеджер режиссера фильма Наталья Пахомова. «Владимир Шахрин приедет 4 июля в Куртамыш на съемки документального фильма про дом-музей Шахриных. Режиссером выступает Андрей Богатырев, снявший нашумевший военный фильм „Красный призрак“, а также сериалы „Вампиры средней полосы“, „ЧУМА!“ и 2 сезон „СашаТаня“», — говорит Пахомова. Богатырев стал победителем конкурса «Фонда поддержки регионального кинематографа». Фильм-альманах, посвященный истории рода музыканта, получил название «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней». Помимо Куртамыша, съемки также пройдут и в Екатеринбурге. Сам Владимир Шахрин говорит, что этот фильм о национальных особенностях и скрепах, которые соединяют живущих в России. «Я подумал, что одна из этих скреп, одна из этих особенностей — семейные ценности, за которые мы до сих пор держимся. История, семья — это до сих пор важный инструмент, из которого строятся деревни, города, из которого строится страна. Это история про семью, про любовь к родному краю и к родной стране на уровне инстинкта», — говорит музыкант. Ранее URA.RU писало, что Владимира Шахрина наградили медалью «Труд. Честь. Слава» на родине предков в Куртамышском районе Курганской области. Предки Шахрина проживали в Куртамыше в начале ХХ веке, они принадлежали к купеческому сословию. В 1911 году братья Шахрины начали строительство двухэтажного дома. После революции семью раскулачили, и предки музыканта уехали из региона. Сейчас в этом доме располагается краеведческий музей имени Н.Д. Томина. Музыкант оказывает поддержку музею с 2011 года.