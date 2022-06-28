Для остановки машины полицейские выстрелили по колесам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО полиция открыла огонь из табельного оружия по автомобилю, водитель которого отказался останавливаться. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«В одиннадцатом часу вечера наряд ДПС получил информацию о нетрезвом водителе автомобиля „Лада 2114“, который двигался по улице Интернациональная в сторону микрорайона „Старая Нягань“. Госавтоинспекторы заметили машину с нарушителем на автодороге, ведущей в жилой городок „Дустлик“, однако водитель вместо остановки попытался скрыться. Когда машина с нарушителем свернула на лесную дорогу полицейские начали стрелять», — сообщили в пресс-службе управления.

Водитель автомобиля LADA проигнорировал предупреждающий выстрел и и правоохранители открыли огонь по машине. «Несколько выстрелов было произведено по колесам. После этого „Ладу“ удалось остановить и задержать водителя. Им оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Согласно результатам освидетельствования, он был пьян. Кроме него в автомобиле находились еще двое граждан 1984 и 1986 года рождения, также ранее неоднократно судимых», — добавили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске пьяный водитель устроил гонки с полицейскими. Он проигнорировал требования правоохранителей об остановке. Нарушителя удалось блокировать с помощью двух патрулей.