В ХМАО полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Видео

15 мая 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался сбежать, когда ему перекрыли дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Полицейские заметили шофера, который нарушал правила. Требования об остановке мужчина проигнорировал. Остановить авто помогла вторая патрульная машина, сообщает «Сургутинформтв» со ссылкой на УМВД по ХМАО. На кадрах видно, что мужчина пытался бежать, но был задержан полицейскими. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. В полиции сообщили, что ранее мужчина был лишен прав за пьяную езду. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске экипажи ДПС разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщается в соцсетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Полицейские заметили шофера, который нарушал правила. Требования об остановке мужчина проигнорировал. Остановить авто помогла вторая патрульная машина, сообщает «Сургутинформтв» со ссылкой на УМВД по ХМАО. На кадрах видно, что мужчина пытался бежать, но был задержан полицейскими. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. В полиции сообщили, что ранее мужчина был лишен прав за пьяную езду. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске экипажи ДПС разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщается в соцсетях.