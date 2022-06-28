28 июня 2022

В Челябинске пожилой бесправник работал водителем автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
Мужчина перевозил пассажиров, не имея водительского удостоверения Фото:

В Челябинске 62-летний мужчина работал водителем автобуса, не имея при этом водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ранее мужчину лишили прав за ДТП.

«Для проверки документов был остановлен автобус «ПАЗ», следующий по маршруту «Роза — Автовокзал «Южные Ворота». Предъявить водительское удостоверение водитель отказался, пояснив, что забыл его дома. Полицейские выяснили, что водитель лишен права управления транспортными средствами за совершение ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мужчину отстранили от управления транспортом, а автобус передали собственнику. На водителя составили протокол, а в отношении компании-перевозчика готовится проверка с принятием соответствующих мер по ее результатам.

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В Челябинске 62-летний мужчина работал водителем автобуса, не имея при этом водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ранее мужчину лишили прав за ДТП. «Для проверки документов был остановлен автобус «ПАЗ», следующий по маршруту «Роза — Автовокзал «Южные Ворота». Предъявить водительское удостоверение водитель отказался, пояснив, что забыл его дома. Полицейские выяснили, что водитель лишен права управления транспортными средствами за совершение ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что мужчину отстранили от управления транспортом, а автобус передали собственнику. На водителя составили протокол, а в отношении компании-перевозчика готовится проверка с принятием соответствующих мер по ее результатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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