В Челябинске пожилой бесправник работал водителем автобуса

Мужчина перевозил пассажиров, не имея водительского удостоверения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 62-летний мужчина работал водителем автобуса, не имея при этом водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ранее мужчину лишили прав за ДТП.

«Для проверки документов был остановлен автобус «ПАЗ», следующий по маршруту «Роза — Автовокзал «Южные Ворота». Предъявить водительское удостоверение водитель отказался, пояснив, что забыл его дома. Полицейские выяснили, что водитель лишен права управления транспортными средствами за совершение ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мужчину отстранили от управления транспортом, а автобус передали собственнику. На водителя составили протокол, а в отношении компании-перевозчика готовится проверка с принятием соответствующих мер по ее результатам.