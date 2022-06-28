В Челябинской области снесли опасную баню

Париться хозяйке спорной бани придется в другом месте (фото из архива0 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительницу города Пласта заставили снести баню, представлявшую опасность для соседей, и выплатить 50 тысяч рублей в их пользу. Об этом сообщили URA.RU в управления службы судебных приставов по Челябинской области.

«Сруб, стоявший буквально в метре от соседнего дома, стал причиной раздора, когда хозяйка участка решила сделать в нем баню. Мнение соседей женщина проигнорировала, и те обратились в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что налицо несоблюдение противопожарных норм — и хозяйку бани обязали убрать строение на безопасное расстояние», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления ФССП.

Однако женщина проигнорировала это решение, как и предписание компенсировать соседям судебные расходы в сумме более чем 50 тысяч рублей. В итоге приставы возбудили исполнительные производства. Когда хозяйка бани осознала, что ей придется платить еще и штрафы за неисполнение судебных решений, дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге, помимо выплат обиженным соседям, ей пришлось еженедельно демонстрировать приставам процесс разборки бани.

Сейчас сруб перенесен на новое место. Долги владелицы бани перед соседями также погашены.