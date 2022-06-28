В Челябинской области снесли опасную баню

Жительницу города Пласта заставили снести баню, представлявшую опасность для соседей, и выплатить 50 тысяч рублей в их пользу. Об этом сообщили URA.RU в управления службы судебных приставов по Челябинской области.
«Сруб, стоявший буквально в метре от соседнего дома, стал причиной раздора, когда хозяйка участка решила сделать в нем баню. Мнение соседей женщина проигнорировала, и те обратились в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что налицо несоблюдение противопожарных норм — и хозяйку бани обязали убрать строение на безопасное расстояние», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления ФССП.
Однако женщина проигнорировала это решение, как и предписание компенсировать соседям судебные расходы в сумме более чем 50 тысяч рублей. В итоге приставы возбудили исполнительные производства. Когда хозяйка бани осознала, что ей придется платить еще и штрафы за неисполнение судебных решений, дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге, помимо выплат обиженным соседям, ей пришлось еженедельно демонстрировать приставам процесс разборки бани.
Сейчас сруб перенесен на новое место. Долги владелицы бани перед соседями также погашены.
Жительницу города Пласта заставили снести баню, представлявшую опасность для соседей, и выплатить 50 тысяч рублей в их пользу. Об этом сообщили URA.RU в управления службы судебных приставов по Челябинской области. «Сруб, стоявший буквально в метре от соседнего дома, стал причиной раздора, когда хозяйка участка решила сделать в нем баню. Мнение соседей женщина проигнорировала, и те обратились в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что налицо несоблюдение противопожарных норм — и хозяйку бани обязали убрать строение на безопасное расстояние», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления ФССП. Однако женщина проигнорировала это решение, как и предписание компенсировать соседям судебные расходы в сумме более чем 50 тысяч рублей. В итоге приставы возбудили исполнительные производства. Когда хозяйка бани осознала, что ей придется платить еще и штрафы за неисполнение судебных решений, дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге, помимо выплат обиженным соседям, ей пришлось еженедельно демонстрировать приставам процесс разборки бани. Сейчас сруб перенесен на новое место. Долги владелицы бани перед соседями также погашены.