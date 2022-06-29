На свердловских предприятиях рекордно выросли зарплаты

29 июня 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

В Свердловской области за год больше всего выросли зарплаты в организациях по производству бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области у работников предприятий, специализирующихся на бумажных изделиях, зарплаты за январь — апрель 2022 года выросли на 130,9% по отношению к прошлогоднему уровню. Это самый большой зафиксированный рост заработной платы среди всех сфер деятельности. Такое исследование провела Федерация профсоюзов. «В январе — апреле текущего года средняя зарплата в Свердловской области составила 51 111 рублей. Наибольший рост зарплат произошел в организациях по производству бумаги и бумажных изделий — 130,9% к уровню 2021 года и в деревообработке — 123,8%», — сказано в документе. Самые высокие зарплаты в регионе отмечены в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи. Превышение среднеобластного значения составляет 1,6 раза. Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 года, и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области у работников предприятий, специализирующихся на бумажных изделиях, зарплаты за январь — апрель 2022 года выросли на 130,9% по отношению к прошлогоднему уровню. Это самый большой зафиксированный рост заработной платы среди всех сфер деятельности. Такое исследование провела Федерация профсоюзов. «В январе — апреле текущего года средняя зарплата в Свердловской области составила 51 111 рублей. Наибольший рост зарплат произошел в организациях по производству бумаги и бумажных изделий — 130,9% к уровню 2021 года и в деревообработке — 123,8%», — сказано в документе. Самые высокие зарплаты в регионе отмечены в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи. Превышение среднеобластного значения составляет 1,6 раза. Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 года, и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.