Свердловский завод пытается спасти регион от дефицита

Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора по коммерции Александр Марушенко.
«На данный момент бумагу берут бюджетные организации, среди которых больницы, администрация Екатеринбурга, школы. Сейчас мы стараемся наладить сотрудничество с торговыми сетями. Думаю, еще неделя-две и на полках появится наш товар», — сказал Марушенко на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский».
Представитель завода отметил, что предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939. «Но три года назад мы переориентировались на упаковочные виды продукции. Делали бумаги для гофрирования и картон. Однако месяц назад рынок перевернулся, поэтому мы решили вернуться к отработанным технологиям. Мы знаем рыночную стоимость бумаги, наш товар будет по приемлемой цене», — подытожил он.
В начале апреля генеральный директор Туринского ЦБЗ Дмитрий Русаков заявлял, что офисная бумага их производства появится в продаже у двух федеральных сетей канцелярских товаров — «Комус» и «Офисмаг». Однако на заводе отметили, что предприятию пришлось отложить модернизацию, которая должна была в два раза увеличить объем производства. Все из-за недоступных кредитов под 24% годовых.
В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост.
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Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора по коммерции Александр Марушенко. «На данный момент бумагу берут бюджетные организации, среди которых больницы, администрация Екатеринбурга, школы. Сейчас мы стараемся наладить сотрудничество с торговыми сетями. Думаю, еще неделя-две и на полках появится наш товар», — сказал Марушенко на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский». Представитель завода отметил, что предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939. «Но три года назад мы переориентировались на упаковочные виды продукции. Делали бумаги для гофрирования и картон. Однако месяц назад рынок перевернулся, поэтому мы решили вернуться к отработанным технологиям. Мы знаем рыночную стоимость бумаги, наш товар будет по приемлемой цене», — подытожил он. В начале апреля генеральный директор Туринского ЦБЗ Дмитрий Русаков заявлял, что офисная бумага их производства появится в продаже у двух федеральных сетей канцелярских товаров — «Комус» и «Офисмаг». Однако на заводе отметили, что предприятию пришлось отложить модернизацию, которая должна была в два раза увеличить объем производства. Все из-за недоступных кредитов под 24% годовых. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост.