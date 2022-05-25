Свердловский завод пытается спасти регион от дефицита

Бумагу свердловского завода будут продавать федеральные ретейлеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора по коммерции Александр Марушенко.

«На данный момент бумагу берут бюджетные организации, среди которых больницы, администрация Екатеринбурга, школы. Сейчас мы стараемся наладить сотрудничество с торговыми сетями. Думаю, еще неделя-две и на полках появится наш товар», — сказал Марушенко на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский».

Представитель завода отметил, что предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939. «Но три года назад мы переориентировались на упаковочные виды продукции. Делали бумаги для гофрирования и картон. Однако месяц назад рынок перевернулся, поэтому мы решили вернуться к отработанным технологиям. Мы знаем рыночную стоимость бумаги, наш товар будет по приемлемой цене», — подытожил он.

В начале апреля генеральный директор Туринского ЦБЗ Дмитрий Русаков заявлял, что офисная бумага их производства появится в продаже у двух федеральных сетей канцелярских товаров — «Комус» и «Офисмаг». Однако на заводе отметили, что предприятию пришлось отложить модернизацию, которая должна была в два раза увеличить объем производства. Все из-за недоступных кредитов под 24% годовых.

В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост.