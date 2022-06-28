Курганцы не пустили 100 тонн томатов и абрикосов из Казахстана

29 июня 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

На курганской границе развернули тонны томатов и абрикосов без документации из Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области развернули партии с тоннами томатов и абрикосов, которые везли в Россию из Казахстана. У подкарантинной продукции не было обязательной маркировки на ящиках, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Недалеко от пункта пропуска „Петухово“ на российско—казахстанском участке границы РФ пресечены пять попыток незаконного ввоза на территорию России подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска казахского происхождения. Остановлен и запрещен ввоз одной партии (20 тонн) томатов (машина следовала в Новороссийск) и четыре партии (80 тонн) абрикосов (машины следовали в Красноярск)», — говорится в сообщении ведомства. Продукция перевозилась в ящиках без обязательной маркировки, указывающей на ее происхождение и место производства. Это нарушает Решение комиссии таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в таможенном союзе» и Решение Совета Евразийской комиссии №157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза». Грузы выявлены совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ России. Грузоперевозчикам выдано предписание о запрете ввоза данной продукции. Машины под контролем специалистов возвращены в Казахстан. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области развернули партии с тоннами томатов и абрикосов, которые везли в Россию из Казахстана. У подкарантинной продукции не было обязательной маркировки на ящиках, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Недалеко от пункта пропуска „Петухово“ на российско—казахстанском участке границы РФ пресечены пять попыток незаконного ввоза на территорию России подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска казахского происхождения. Остановлен и запрещен ввоз одной партии (20 тонн) томатов (машина следовала в Новороссийск) и четыре партии (80 тонн) абрикосов (машины следовали в Красноярск)», — говорится в сообщении ведомства. Продукция перевозилась в ящиках без обязательной маркировки, указывающей на ее происхождение и место производства. Это нарушает Решение комиссии таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в таможенном союзе» и Решение Совета Евразийской комиссии №157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза». Грузы выявлены совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ России. Грузоперевозчикам выдано предписание о запрете ввоза данной продукции. Машины под контролем специалистов возвращены в Казахстан.