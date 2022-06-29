ПФР начнет работу в Херсонской области Украины

Пенсионный фонд России (ПФР) начнет работу в Херсонской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
«С 30 июня в Херсоне начнет работу пенсионный фонд. Пенсионеров Херсона приглашают пройти регистрацию в пенсионном фонде, который начинает работу с 30 июня текущего года. При себе нужно иметь пенсионное удостоверение, паспорт, идентификационный код», — сообщили в военно-гражданской администрации.
URA.RU отправило запрос в ПФР с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации ответа не поступило.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановлено вещание российские телеканалов, пишет RT.
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