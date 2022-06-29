Путин ответил на желание лидеров G7 раздеться для фотосессии

Путин не знает, как лидеры G7 «хотели раздеться» на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.
«Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — сказал на это российский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Прямая трансляция идет по телеканалу «Россия-24».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки снять куртки, а потом и вовсе раздеться, чтобы выглядеть «круче Путина». В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить «показ верховой езды с обнаженной грудью».
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