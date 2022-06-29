29 июня 2022

Путин ответил на желание лидеров G7 раздеться для фотосессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
«Отвратительное зрелище» Фото:

Путин не знает, как лидеры G7 «хотели раздеться» на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

«Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — сказал на это российский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Прямая трансляция идет по телеканалу «Россия-24».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки снять куртки, а потом и вовсе раздеться, чтобы выглядеть «круче Путина». В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить «показ верховой езды с обнаженной грудью».

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Путин не знает, как лидеры G7 «хотели раздеться» на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. «Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — сказал на это российский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Прямая трансляция идет по телеканалу «Россия-24». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки снять куртки, а потом и вовсе раздеться, чтобы выглядеть «круче Путина». В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить «показ верховой езды с обнаженной грудью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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