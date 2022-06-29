В лагере за воспитателя заступились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети из шестого отряда в оздоровительном лагере «Карагайский» (Челябинская область) пожаловались в соцсетях на побои со стороны одного из воспитателей. В подтверждение своих слов они выложили видеозапись, на которой воспитатель пытается отобрать у одной из девочек телефон.

«Вчера в лагере „Карагайский“ произошел вопиющий случай. Воспитатель Лилия Михайловна с силой отбирала у ребенка телефон, повышала голос и даже подняла руку. Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу», — пишет автор видео, которое опубликовано в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Слова девочки подтвердили пользователи Сергей Свиязов и Поля Буряк. Они утверждают, что воспитатель избивала множество детей, одного из мальчиков волокла по полу за ноги, после чего заперла в туалете. Вожатая Алиса Корецкая пишет, что у девочки с видеозаписи взрывной характер, однако и к ней можно найти подход. С ее слов, воспитатель с первого дня начала угрожать детям. «От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги. 28 девочек были доведены до слез. Если вы считаете это выпендрежем детей, ужасным воспитанием или плохим влиянием вожатых, хорошо», — поясняет Корецкая.

Скриншот из паблика «Черное и белое. Магнитогорск»

В паблике «ЗКО Карагайский» за воспитателя заступились. «Если ваш ребенок не принимает режим, правила в лагере, не слышит и не понимает нормальных слов воспитателей и вожатых, то это уже не их вина! Лучше проведите беседу со своим ребенком до заезда, как себя вести! А телефоны вообще лучше забирать и выдавать, чтобы только звонили родителям», — написала Олеся Копанева.

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