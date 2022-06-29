Депутат Рады: на саммите НАТО обсуждался захват регионов России

30 июня 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Участники саммита НАТО обсуждали аннексию российских регионов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В ходе саммита НАТО в Мадриде украинская делегация обсуждала с президентом Литвы Гитанасом Науседой возможный захват некоторых российских регионов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Если более конкретно, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <…> Москву — полякам», — написал он в своем telegram-канале. Он также сказал, что НАТО и Украина совместно борются с общим «врагом». В ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса. В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Позднее генсек Альянса заявил, что НАТО готовилось к противостоянию с РФ с 2014 года. По словам президента России Владимира Путина, для нашей страны это не стало новостью. Российский лидер еще раз убедился в том, что благо украинской территории для Запада — это не цель, а средство защиты иностранных интересов. При этом глава государства пригрозил ответить «зеркальными мерами» на действия Альянса, угрожающие безопасности РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ходе саммита НАТО в Мадриде украинская делегация обсуждала с президентом Литвы Гитанасом Науседой возможный захват некоторых российских регионов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Если более конкретно, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <…> Москву — полякам», — написал он в своем telegram-канале. Он также сказал, что НАТО и Украина совместно борются с общим «врагом». В ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса. В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Позднее генсек Альянса заявил, что НАТО готовилось к противостоянию с РФ с 2014 года. По словам президента России Владимира Путина, для нашей страны это не стало новостью. Российский лидер еще раз убедился в том, что благо украинской территории для Запада — это не цель, а средство защиты иностранных интересов. При этом глава государства пригрозил ответить «зеркальными мерами» на действия Альянса, угрожающие безопасности РФ.