Путин: действия Запада и НАТО на Украине подтверждают опасения РФ

30 июня 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Путин: «Благо украинского народа — это не цель объединенного запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призывы Запада продолжать боевые действия на Украине лишний раз подтверждает предположения Москвы о том, что благо украинской территории — это не цель, а средство защиты иностранных интересов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после саммита «Каспийской пятерки» в Ашхабаде. «Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это только подтверждает наши предположения о том, что благо украинского народа — это не цель объединенного запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. Руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО хотят дополнительно самоутвердиться, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. То, что они всегда говорили о своей исключительности, а также внедряли в сознание мирового сообщества тезис и лозунг о том, что „Кто не с нами, тот против нас“ — это проявления той же самой политики. Ничего нового для нас здесь нет», — отметил Путин. Что касается сроков проведения спецоперации на Украине, лидер России подчеркнул, что говорить о них и подгонять даты — неправильно. Он в очередной раз напомнил, что конечной целью операции является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Призывы Запада продолжать боевые действия на Украине лишний раз подтверждает предположения Москвы о том, что благо украинской территории — это не цель, а средство защиты иностранных интересов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после саммита «Каспийской пятерки» в Ашхабаде. «Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это только подтверждает наши предположения о том, что благо украинского народа — это не цель объединенного запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. Руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО хотят дополнительно самоутвердиться, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. То, что они всегда говорили о своей исключительности, а также внедряли в сознание мирового сообщества тезис и лозунг о том, что „Кто не с нами, тот против нас“ — это проявления той же самой политики. Ничего нового для нас здесь нет», — отметил Путин. Что касается сроков проведения спецоперации на Украине, лидер России подчеркнул, что говорить о них и подгонять даты — неправильно. Он в очередной раз напомнил, что конечной целью операции является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.