29 июня 2022

Путин пригрозил «зеркальными мерами» на размещение баз НАТО у РФ

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пригрозил Швеции и Финляндии ответными мерами Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин.

«В случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО мы вынуждены будем отвечать зеркально», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

18 мая Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран. 29 июня Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс.

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Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин. «В случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО мы вынуждены будем отвечать зеркально», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». 18 мая Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран. 29 июня Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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