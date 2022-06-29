Путин пригрозил «зеркальными мерами» на размещение баз НАТО у РФ

Путин пригрозил Швеции и Финляндии ответными мерами
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин.
«В случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО мы вынуждены будем отвечать зеркально», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
18 мая Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран. 29 июня Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс.
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