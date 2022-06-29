НАТО объявила Россию главной угрозой

В НАТО приняли новую стратегическую концепцию
В НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности». Об этом говорится в новой стратегической концепции Альянса.
«Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса. В ней Россия названа главной угрозой безопасности», — пишет агентство DPA.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» для безопасности Альянса. В прошлой стратегической концепции НАТО Россия значилась стратегическим партнером.
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