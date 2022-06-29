НАТО объявила Россию главной угрозой

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В НАТО приняли новую стратегическую концепцию Фото:

В НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности». Об этом говорится в новой стратегической концепции Альянса.

«Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса. В ней Россия названа главной угрозой безопасности», — пишет агентство DPA.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» для безопасности Альянса. В прошлой стратегической концепции НАТО Россия значилась стратегическим партнером.

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В НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности». Об этом говорится в новой стратегической концепции Альянса. «Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса. В ней Россия названа главной угрозой безопасности», — пишет агентство DPA. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» для безопасности Альянса. В прошлой стратегической концепции НАТО Россия значилась стратегическим партнером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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