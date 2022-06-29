Путин прокомментировал готовность НАТО воевать с Россией

30 июня 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

По его словам, готовность НАТО воевать против РФ с 2014 года — не новость Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России не стало новостью то, что Запад готовился к конфликту с Россией с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы должны относится к этому как к факту, что они [западные страны] с 2014 года готовились к активным действиям против нас. Это не является для нас новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите собственных интересов. […] Мы дали им шанс объединить вокруг себя всех союзников в новом историческом витке. Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи — эпохи холодной войны», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Он рассказал, что представители НАТО, в свою очередь, на этот счет отвечали, что альянс изменился, «что это теперь скорее всего политический союз». Путин отметил, что члены НАТО долгое время искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. «Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет», — заключил Владимир Путин. Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признался, что НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года. По его словам, именно поэтому было усилено их военное присутствие на востоке альянса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для России не стало новостью то, что Запад готовился к конфликту с Россией с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы должны относится к этому как к факту, что они [западные страны] с 2014 года готовились к активным действиям против нас. Это не является для нас новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите собственных интересов. […] Мы дали им шанс объединить вокруг себя всех союзников в новом историческом витке. Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи — эпохи холодной войны», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Он рассказал, что представители НАТО, в свою очередь, на этот счет отвечали, что альянс изменился, «что это теперь скорее всего политический союз». Путин отметил, что члены НАТО долгое время искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. «Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет», — заключил Владимир Путин. Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признался, что НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года. По его словам, именно поэтому было усилено их военное присутствие на востоке альянса.