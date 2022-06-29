Столтенберг: НАТО готовилось к борьбе с РФ 8 лет

29 июня 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

НАТО начала вкладывать больше денег в оборону, подчеркнул Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года. Такое заявление сделал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде. Трансляция велась на youtube-канале НАТО. «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», — сказал Стотенберг. В ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса. В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Столтенберг также заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» для НАТО. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — денацификация, демилитаризация и спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида. Путин также подчеркнул, что НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса и фактически РФ дала отпор агрессии западного военного блока. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года. Такое заявление сделал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде. Трансляция велась на youtube-канале НАТО. «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», — сказал Стотенберг. В ходе саммита НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция Альянса. В ней Россия обозначена как «главная угроза безопасности». Столтенберг также заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» для НАТО. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — денацификация, демилитаризация и спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида. Путин также подчеркнул, что НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса и фактически РФ дала отпор агрессии западного военного блока.