Екатеринбурженка покормила кота за чужой счет. И стала подозреваемой

30 июня 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Подозреваемая объяснила полиции, что нашла карточку и решила расплатиться ей в магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге завели уголовное дело на женщину, которая воспользовалась найденной карточкой, купив на него корм для кота. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «25 июня в отдел полиции № 7 Октябрьского района обратилась 19-летняя студентка одного из колледжей, готовящего специалистов в сфере бытовых услуг. Девушка сообщила, что некоторое время назад потеряла свою банковскою карту», — сообщает ведомство. Позже девушка обнаружила в мобильном приложении, что с ее счета списали 3,5 тысячи рублей. В приложении также отразился список покупок — в числе приобретенных товаров оказался корм для кота, купленный в магазине для животных. Полицейские проанализировали камеры видеонаблюдения и установили, что потерянной картой воспользовалась 53-летняя женщина, работающая поваром в кафе того же колледжа, где обучается потерпевшая. Подозреваемая объяснила, что нашла карточку на полу и решила ей воспользоваться. «Несмотря на то, что уличенная в хищении женщина полностью возместила ущерб владелице карты, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража с банковского счета“», — сообщает пресс-служба. В настоящее время подозревая находится под подпиской о невыезде. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге завели уголовное дело на женщину, которая воспользовалась найденной карточкой, купив на него корм для кота. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «25 июня в отдел полиции № 7 Октябрьского района обратилась 19-летняя студентка одного из колледжей, готовящего специалистов в сфере бытовых услуг. Девушка сообщила, что некоторое время назад потеряла свою банковскою карту», — сообщает ведомство. Позже девушка обнаружила в мобильном приложении, что с ее счета списали 3,5 тысячи рублей. В приложении также отразился список покупок — в числе приобретенных товаров оказался корм для кота, купленный в магазине для животных. Полицейские проанализировали камеры видеонаблюдения и установили, что потерянной картой воспользовалась 53-летняя женщина, работающая поваром в кафе того же колледжа, где обучается потерпевшая. Подозреваемая объяснила, что нашла карточку на полу и решила ей воспользоваться. «Несмотря на то, что уличенная в хищении женщина полностью возместила ущерб владелице карты, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража с банковского счета“», — сообщает пресс-служба. В настоящее время подозревая находится под подпиской о невыезде.