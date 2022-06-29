Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков

30 июня 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Уралмашзавод направит 95% чистой прибыли на погашение убытков прошлых лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уральский завод тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») направил 95% прибыли за 2021 год на погашение убытков прошлых лет. Соответствующая информация приводится на сайте раскрытия информации «Интерфакс». На формирование околорезервного фонда предприятия будет направлено всего 13,2 млн рублей. «Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня: часть прибыли в размере 250 млн 888 тысячи рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Результат голосования по вопросу: „за“ — 16 159 808 678 голосов, „против“ — 990 голосов», — сказано в сообщении на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году чистая прибыль предприятия составила 243 млн рублей. Все предыдущие года компания была убыточна: в 2019 году — убыток 3,1 млрд рублей, в 2018-м — 482,7 млн, в 2017 году — 978 млн рублей, в 2016-м — 807 млн рублей, в 2015 году — 1,98 млрд рублей. «Уралмашзавод» в 2015 году был выкуплен «Газпромбанком» у группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) ради спасения уникальных конструкторских бюро, которыми гордилось предприятие. С 1 июля 2019 года полномочия гендиректора «Уралмашзавода» были переданы управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Уставный капитал ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» составляет 80 млн 291,398 тыс. рублей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский завод тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») направил 95% прибыли за 2021 год на погашение убытков прошлых лет. Соответствующая информация приводится на сайте раскрытия информации «Интерфакс». На формирование околорезервного фонда предприятия будет направлено всего 13,2 млн рублей. «Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня: часть прибыли в размере 250 млн 888 тысячи рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Результат голосования по вопросу: „за“ — 16 159 808 678 голосов, „против“ — 990 голосов», — сказано в сообщении на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году чистая прибыль предприятия составила 243 млн рублей. Все предыдущие года компания была убыточна: в 2019 году — убыток 3,1 млрд рублей, в 2018-м — 482,7 млн, в 2017 году — 978 млн рублей, в 2016-м — 807 млн рублей, в 2015 году — 1,98 млрд рублей. «Уралмашзавод» в 2015 году был выкуплен «Газпромбанком» у группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) ради спасения уникальных конструкторских бюро, которыми гордилось предприятие. С 1 июля 2019 года полномочия гендиректора «Уралмашзавода» были переданы управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Уставный капитал ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» составляет 80 млн 291,398 тыс. рублей.