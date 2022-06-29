В ЯНАО больница незаконно наказала врача

Руководство больницы наказали сотрудника по неподтвержденным нарушениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» незаконно наказала сотрудника. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, к женщине было применено взыскание в виде замечания по неподтвержденным нарушениям.

«Установлено, что к женщине применено взыскание в виде замечания. При этом руководителем учреждения нарушен порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, заявителю не предоставлена возможность дать письменные объяснения относительно вменяемого проступка. Кроме того, нарушения, которые легли в основу дисциплинарного взыскания, не нашли своего подтверждения», — говорится в сообщении.

Прокурор направил иск в суд о признание дисциплинарного взыскания незаконным, а также чтобы организация дала женщине компенсацию за моральный вред. Суд удовлетворил требования прокурора.

Агентство обратилось за комментарием в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер». На момент публикации ответа не поступило.

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