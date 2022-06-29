В ЯНАО больница незаконно наказала врача

Руководство ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» незаконно наказала сотрудника. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, к женщине было применено взыскание в виде замечания по неподтвержденным нарушениям.
«Установлено, что к женщине применено взыскание в виде замечания. При этом руководителем учреждения нарушен порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, заявителю не предоставлена возможность дать письменные объяснения относительно вменяемого проступка. Кроме того, нарушения, которые легли в основу дисциплинарного взыскания, не нашли своего подтверждения», — говорится в сообщении.
Прокурор направил иск в суд о признание дисциплинарного взыскания незаконным, а также чтобы организация дала женщине компенсацию за моральный вред. Суд удовлетворил требования прокурора.
Агентство обратилось за комментарием в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер». На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, врачу анастезиологу-реаниматолгу Новоуренгойского психоневрологического диспансера со стажем работы почти 30 лет, предложили работать уборщиком или дворником. В случае отказа специалиста уволят по части 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
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Руководство ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» незаконно наказала сотрудника. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, к женщине было применено взыскание в виде замечания по неподтвержденным нарушениям. «Установлено, что к женщине применено взыскание в виде замечания. При этом руководителем учреждения нарушен порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, заявителю не предоставлена возможность дать письменные объяснения относительно вменяемого проступка. Кроме того, нарушения, которые легли в основу дисциплинарного взыскания, не нашли своего подтверждения», — говорится в сообщении. Прокурор направил иск в суд о признание дисциплинарного взыскания незаконным, а также чтобы организация дала женщине компенсацию за моральный вред. Суд удовлетворил требования прокурора. Агентство обратилось за комментарием в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, врачу анастезиологу-реаниматолгу Новоуренгойского психоневрологического диспансера со стажем работы почти 30 лет, предложили работать уборщиком или дворником. В случае отказа специалиста уволят по части 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ.